За время пандемии из 82 стран мира вывезли 1300 нижегородцев

За время пандемии коронавируса в период с апреля по сентябрь 2020 года из 82 стран мира вернулись 1300 нижегородцев. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области, подводя итоги вывозной кампании.

- Сотрудники департамента внешних связей оказывало нижегородцам, оказавшимся за границей, круглосуточную поддержку. К каждому они находили индивидуальный подход, - рассказал Глеб Никитин. – Особое внимание мы уделяли семьям с детьми дошкольного возраста, пожилым людям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями и инвалидностью.

По данным департамента внешних связей регионального правительства, наибольшее число граждан за время пандемии было вывезено специальными рейсами из Азии (452), ближнего зарубежья (337) и стран Европы (267). Также некоторым нижегородцам пришлось возвращаться из Северной Америки, Африки, Австралии и Новой Зеландии.

- Среди стран-лидеров, откуда было вывезено наибольшее число нижегородцев, числятся США, Армения, Индонезия, Индия, Таджикистан, Таиланд, Германия и Франция, - рассказала глава департамента внешних связей областного правительства Ольга Гусева. Больше половины наших земляков оказались «заблокированными» именно в этих государствах.

Напомним, с 21 сентября 2020 года вывозные рейсы для возвращения россиян на Родину прекращены.