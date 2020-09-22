Умер Сергей Хоружий, переводчик “Улисса”, физик-теоретик, философ и антрополог

Сергей Хоружий. Фото: ru.wikipedia.org

В Москве скончался Сергей Хоружий. Он был философом, физиком-теоретиком, математиком, антропологом и богословом, но прославился благодаря своим переводам и комментариям к произведениям Джеймса Джойса. Учёному было 78 лет. О смерти Сергея Хоружего сообщил первый проректор Сретенской духовной семинарии протоиерей Павел Великанов.

- Сегодня ночью на 79-м году жизни скончался российский физик-теоретик, математик, философ, богослов, антрополог Сергей Сергеевич Хоружий. Открытый, но скромный, вдумчивый и даже въедливый — но не агрессивный, пунктуальный — но не зануда, глубоко верующий — но не узколобый фанатик, - сказано в сообщении Великанова в Facebook.

Сергей Хоружий исследовал восточно-христианские практики исихазма и стал основателем института синергийной антропологии. Кроме того, Хоружий вместе с Виктором Хинкисом перевёл роман Джойса "Улисс", содержащий более тысячи страниц текста.