Греф выступил за отмену или снижение налогов в России Фото: Тимур ХАНОВ

Любые действия по повышению налоговой нагрузки снижает конкурентные преимущества, которые есть у России, что значит, не приносит пользы и не способствует экономическому росту страны. Так считает глава Сбербанка Герман Греф, который предложил сокращать количество налогов и снижать налоговые ставки.

«Я считаю, что самые последние меры, на которые должно идти государство, - это повышать налоги. Тогда не будет экономического роста. Лучше идти путем сокращения расходов бюджета и повышения объема заимствований, но не повышать налоги», - сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Греф предложил снизить ставки по некоторым налогам, а другие отменить. Таким образом, сократить и объем, и количество. Кроме того, в дополнение ко всему, упростить их администрирование.

Напомним, на данный момент в Госдуме готовят законопроект, по которому от налогов на профессиональный доход освободят тех самозанятых, чей заработок не превышает прожиточный минимум.