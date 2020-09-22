Шесть главных мер защиты от коронавируса назвали в Минздраве

Инфекционист назвал шесть главных мер защиты от коронавируса
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В последнее время заболеваемость коронавирусом в России вновь начала расти. И дальше количество зараженных, скорее всего, будет увеличиваться, заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.
Ситуация усугубляется еще и тем, что вскоре компанию коронавирусу составит грипп. Этот вирус традиционно приходит в холодное время года.
В связи с этим Чуланов напомнил россиянам о шести главных мерах предосторожности, которые позволят защитить организм от инфекции.
1. Вакцинация от гриппа. «Сочетанное заболевание гриппом и COVID-19 по последним научно-медицинским данным серьезно утяжеляет течение инфекционного процесса», - предупредил врач.
2. Ношение масок в любых людных местах.
3. Социальная дистанция — не меньше полутора-двух метров.
4. Самоизоляция для людей из группы риска (старше 65 лет, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом).
5. Дистанционный режим работы в тех случаях, когда это возможно.
6. Соблюдение правил дезинфекции, мытье рук, обработка антисептиками поверхностей, куда мог попасть вирус.