Идею всероссийской реновации поддержали в Минстрое

В Госдуму внесли законопроект о реновации в регионах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство строительства России поддержало законопроект о всероссийской реновации, который внесли на рассмотрение в Госдуму.

- Министерство строительства - один из согласантов-разработчиков этого законопроекта, поэтому тут наша позиция понятна, - сообщил журналистам глава Минстроя России Владимир Якушев.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, по которому региональный и муниципальные власти могут получить возможность принимать собственные программы сноса и реконструкции любого жилья, а не только аварийного.

В случае принятия закона региональные власти смогут формировать и утверждать адресные программы и технические характеристики многоквартирных домов, которые можно включить в программу реновации. Изменения в законе смогут улучшить институт комплексного развития территорий и механизм расселения ветхого и аварийного жилья.