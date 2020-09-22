ПФР ответил на данные об угрозе приостановки выплат пенсий Фото: Иван МАКЕЕВ

Даже если пенсионер не снимает начисленные ему средства с карты, то никакой приостановки выплат не происходит. Так в Пенсионном фонде России прокомментировали сообщения об угрозе приостановке выплат пенсий в случае, если шесть месяцев не снимать деньги со счёта.

Как писал сайт kp.ru, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, что выплата пенсии может быть приостановлена, если получатель не снимал ее в течение шести месяцев. Такое же, по его словам, может произойти с гражданами, которые могут обойтись без подобных выплат от государства. Он заявил, что государство таким образом защищает государственные финансы от трат.

«Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат, если пенсионер в течение полугода не снимает средства с карты, не происходит», - сообщили РИА Новости в ПФР.