Трамп: ООН должна привлечь Китай к ответственности за пандемию

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Организация Обледенённых Наций должна привлечь Китай к ответственности за действия, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на Генассамблеи ООН.

Американский лидер заявил, что китайское правительство и Всемирная организация здравоохранения, которая, по его словам, «фактически контролируется Китаем», ложно заявили, что не было никаких доказательств передачи вируса от человека к человеку.

«В первые дни вируса Китай остановил поездки внутри страны, позволяя при этом самолётам покидать Китай… Организация Объединенных Наций должна призвать Китай к ответу за свои действия», - сказал глава Белого дома.

Напомним, Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в сосредоточенности на Китае во время распространения в мире коронавируса. Позже он заявил, что Вашингтон прекращают все отношения ВОЗ. По его словам, Китай «полностью контролирует» организацию, однако платит ей лишь 40 млн долларов в год, в то время как США платил примерно 450 млн долларов в год.