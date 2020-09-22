Российские бомбардировщики Ту-160 облетели западные границы Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе российско-белорусские учения «Славянское братство – 2020» во вторник, 22 сентября, два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 совершили специальный полёт вдоль юго-западной, западной и северо-западной границы Белоруссии. Об этом сообщили представители Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в ходе полета экипаж отработал вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по авиационному прикрытию действий совместной тактической группы на земле.

Напомним, на учения должны были приехать российские и сербские военные. В Минобороны Белоруссии сообщили, что военные трех стран составят многонациональную тактическую группу и отработают действия по борьбе с терроризмом.

Однако Евросоюз потребовал Белград отказаться от участия в военных учениях, в итоге Министерство обороны Сербии объявило, что отказалось от участия в любых военных учениях на ближайшие полгода, в том числе с НАТО, ОДКБ, Россией, Китаем, США и ЕС.