В России могут расширить максимальный размер страхового возмещения по вкладам Фото: Анастасия Осипова

В России могут увеличить максимальный размер страхового возмещения по вкладам на накопления на лечение и жилье, а также специальные счета нотариусов. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Думаю, что любое движение в этом направлении будет связано с расширением категорий, по которым покрытие больше 1,4 миллиона рублей. Но просто есть ряд специальных ситуаций, ну таких как… человек откладывает на лечение, допустим, человек собирает деньги на покупку квартиры… Может, какие-нибудь специальные счета нотариусов», - передает РИА Новости слова замминистра.

Моисеев отметил, что в некоторых ситуациях предельная страховая выплата может быть увеличена с нынешних 10 миллионов рублей.

Напомним, в мае Госдума России приняла закон, который повысил страховку по вкладам до 10 миллионов рублей в ряде установленных случаев. Этот же документ, но уже с 1 октября, распространяет стандартную страховку в 1,4 миллиона рублей на счета некоммерческих организаций, в частности товариществ собственников жилья.