В Госдуме уточнили число депутатов, госпитализированных с коронавирусом

С коронавирусом госпитализировано 10 депутатов Госдумы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На данный момент с коронавирусом госпитализировано 10 депутатов Госдумы. Также уточняется, что из 450 членов нижней палаты парламента более 50 болеют или уже переболели вирусом.

«На сегодняшний день у нас количество тех, кто находится на больничной койке, и тех, у кого есть антитела, перевалило за 50 человек, 10 депутатов находятся в больницах», - сообщил во вторник, 22 сентября, на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он также отметил, что для обеспечения работы парламента в настоящее время в Госдуме закрыты буфеты и столовые, в здание усилен пропускной режим, а заседания комитетов проходят в формате видео-конференции.

На 22 сентября в России зафиксировано 1 115 810 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Эксперты отмечают, что с ближайшее время количество зараженных будет расти, однако ожидать 2 волны не стоит.