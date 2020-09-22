Рошаль раскритиковал россиян за несоблюдение масочного режима

Специалист призвал население относится к своему здоровью с большей ответственностью Фото: Иван ПРОХОРОВ

Россиянам следует серьезнее относится к эпидемиологической ситуации. Об этом накануне заявил президента Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Специалист отметил, что многие слишком беспечно относятся к принятым мерам безопасности и игнорируют масочный режим.

«Я действительно сторонник масочного режима и говорю откровенно: маска мне спасла жизнь. Я нахожусь в группе очень далеко за 80, и нет ничего эффективнее маски в возможности оттянуть и дать системе здравоохранения подготовиться. Посмотрите, что делается на улицах, в той же Москве: толпы без масок в компаниях - это жизнь на авось. Зачем? Почему народ этого не понимает? Нам экскурсии устраивать в реанимационные отделения, чтобы люди это ощутили?» - высказался он на круглом столе «COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества».

Рошаль дополнительно отметил, что пренебрежение масочным режимом сегодня активно транслируется через СМИ. Например, в телестудиях также сидят без масок, демонстрируя необязательность этого требования.

Напомним, ранее сайт kp.ru уже приводил мнение эксперта по данному вопросу. Специалист также отметил, что маска и барьерная защита – необходимое условия для обеспечения собственной безопасности.