Замгоссекретаря Фишера утвердили на должность посла США в Белоруссии

Профильный комитет Сената Соединённых Штатов утвердил кандидатуру заместителя государственного секретаря Джули Фишер на должность посла в Белоруссии.

Теперь кандидатуру должен одобрить полный состав Сената США, где большинство у однопартийцев президента - республиканцев.

На данный момент Фишер работает в бюро госдепартамента по делам Европы и Евразии, а ранее была временным поверенным в делах американского посольства в России.

Напомним, Вашингтон и Минск взаимно отозвали послов в 2008 году, на данный момент посольства возглавляют временные поверенные.

Кроме того, комитет американского Сената утвердил кандидатуру на должность посла на Украине. Им стал отставной генерал Кита Дейтона, который в настоящий момент занимает пост директора Центра имени Джорджа Маршалла в немецком Гармише, а также является американским советником по обороне на Украине.