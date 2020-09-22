ВККС приняла отставку главы Мосгорсуда

Ольга Егорова. Фото: Антон Новодережкин/ТАСC

Во вторник, 22 сентября, Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) приняла отставку председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой, которая покинет свой пост 23 октября

«Решение принято единогласно», - цитирует ТАСС решение коллегии.

Ранее Ольга Егорова подала заявление о прекращении своих полномочий председателя Мосгорсуда.

Ольга Егорова работала в гражданской коллегии Московского городского суда с 1988 года, председателем Мосгорсуда стала в 2000 году. 14 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Ольги Егоровой орденом «За заслуги перед Отечеством III степени».

21 августа ВККС РФ одобрила кандидатуру на должность председателя Мосгорсуда. Им стал председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын, который имеет 27-летний стаж в судебной системе, кандидат юридических наук. Верховный суд и Совет судей поддержали его кандидатуру.