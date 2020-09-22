Ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» уничтожили условного противника в Черном море Фото: Минобороны РФ

Черноморский флот России провел учения по уничтожению корабля условного противника. Мобильные береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» успешно справились со своим заданием в ходе СКШУ «Кавказ-2020». Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ РФ.

«БПКРК «Бал» и «Бастион» Черноморского флота (ЧФ) выполнили ракетные стрельбы по морским целям условного противника в рамках стратегического командно-штабного учения», - говорится в сообщении.

По замыслу учения, отряд кораблей условного противника приблизился к побережью Краснодарского края с целью высадки тактического десанта.

В ЧФ отметили, что комплексы выполнили поиск целей и осуществили их поражение, при этом израсходовав по одной ракете. В роли противника использовали большие корабельные щиты-мишени, а визуальный контроль попадания осуществляли беспилотные летательные аппараты из состава морской авиации и ПВО.

Напомним, 9 сентября в учениях также принимали участие комплексы «Бал» и «Бастион».