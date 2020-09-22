В Эстонии разрабатывают супербатарею с 15-секундной зарядкой

Эстонские ученые разрабатывают супербатарею с 15-секундной зарядкой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эстонские ученые совместно с немецкими специалистами из университета Технологического института Карлсруэ разрабатывают супербатарею, которую можно будет зарядить всего за 15 секунд.

Новая батарея будет устанавливаться на электрические автомобили и решит их главную проблему. Электрокары очень долго заряжаются. А с появлением новой батареи автомобиль будет проводить на зарядной станции в разы меньше времени. Как утверждают разработчики, благодаря устройству электрокар будет заряжаться даже быстрее, чем заправляется обычная машина.

Секрет батареи заключается в использовании грефена, который раньше не применяли при создании аккумуляторов. Кроме всего прочего, устройство такого типа будет способно намного эффективнее использовать режим рекуперации.

Когда супербатарея появится на рынке, пока неизвестно.