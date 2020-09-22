Путин заявил о необходимости сохранения вето пяти постоянных членов СБ ООН Фото: REUTERS

Право вето пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН работает, оно необходимо и отражает реальный военно-политический баланс в мире. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своего вфступления на Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций

По словам российского лидера, происходящие на сегодняшний день изменения оказывают своё влияние на главный орган ООН - Совбез, задача которого полнее учитывать интересы всех стран, всё многообразие их позиций, опираться на принцип самого широкого согласия государств, и при этом быть «ключевым звеном системы глобального управления, чего нельзя обеспечить без сохранения права вето постоянных членов Совбеза».

«Такое право пяти ядерных держав-победительниц во Второй мировой войне и сегодня отражает реальный военно-политический баланс», - отметил Путин.

Кроме того, президент России заявил, что «как показывает дипломатическая практика», этот вето пяти постоянных членов СБ ООН работает в отличие от «печального опыта» довоенной Лиги Наций с её «бесконечными разговорами, декларациями без механизмов реальных действий, без права государств и народов, попавших в беду, на помощь и защиту».