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Политика

Путин осудил попытки произвольно трактовать итоги Второй мировой войны

Президент заявил, что подобные попытки разрушают основы послевоенного мироустройства
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Путин осудил попытки произвольно трактовать итоги Второй мировой войны

Путин осудил попытки произвольно трактовать итоги Второй мировой войны

Фото: REUTERS

Владимир Путин заявил о том, что попытки произвольно трактовать итоги Второй мировой войны разрушают основы послевоенного мироустройства.

- Это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это прямой, разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства, что особенно опасно в условиях, когда глобальная стабильность подвигается испытаниям, когда деградирует система контроля над вооружениями, не стихают региональные конфликты, обостряются угрозы, исходящие от терроризма, оргпреступности и наркотрафика, - сказал президент в ходе своего выступления в ООН.

Кроме этого, Путин заявил о необходимости сохранять вето пяти ядерных держав-победительниц во Второй мировой войне. По словам президента, оно отражает реальный военно-политический баланс в мире. Вето является уникальным инструментом, который не допускает односторонних действий, чреватых прямым военным столкновением крупнейших государств.