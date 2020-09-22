Путин: Россия готова предоставить бесплатную вакцину от коронавируса для сотрудников ООН Фото: видео со страницы группы сборной России по спортивной гимнастике.

Россия готова предоставить бесплатную вакцину для сотрудников Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблеи ООН

«С опасным вирусом может столкнуться каждый. Коронавирус не обошёл стороной и персонал Организации Объединённых Наций ... Россия готова оказать всю необходимую квалифицированную помощь ... Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными», - заявил российский лидер

Путин отметил открытость российской стороны к партнёрству и выступил с инициативой в ближайшее время провести онлайн-конференцию по созданию вакцины от коронавируса.

Напомним, накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за усилия по разработки вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Ранее сообщалось, что большую часть жителей России планируют привить в течение 9-12 месяцев. В первую очередь прививать будут учителей и врачей.