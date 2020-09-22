Путин в ООН предложил создать соглашение о запрете на размещение оружия в космосе Фото: Кадр видео

Москва выступает за создание соглашения о запрете на размещение оружия в космосе. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

«Россия выступает с инициативой о заключении юридически обязывающего соглашения с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе», - заявил российский лидер, уточнив, что речь идет как о применение силы так и о угрозе силы в отношении космических объектов

Путин выразил надежду, что такая же встреча состоится и в «пятёрки» Генассамблеи. Российский лидер также важную роль, которую играет право вето.

Напомним, ранее в НАСА и космическом командовании США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружие. Такие же претензии предъявляли Индии, а также Китаю.