Путин предложил провести онлайн-конференцию по вакцинам от коронавируса Фото: REUTERS

Владимир Путин предложил в ближайшее время провести онлайн-конференцию с участием государств, которые готовы совместно работать над созданием вакцин от коронавируса.

- Вновь повторю, мы абсолютно открыты и настроены на партнёрство. В этой связи выступаем с инициативой в ближайшее время провести онлайн-конференцию высокого уровня с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против коронавируса, - сказал президент в ходе своего выступления в ООН.

Путин добавил, что Россия готова сотрудничать со всеми странами касательно поставок препарата. Президент заявил, что российская вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность, надежность и эффективность.

Кроме этого, Путин предложил бесплатно предоставить российскую вакцину сотрудникам ООН. По его словам, коллеги из ООН уже обращались к России по этому вопросу.