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Экономика

Путин: восстанавливать глобальную экономику предстоит долго

Российский лидер заявил, что миссия политики сейчас «прокладывать дорогу торговле»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Восстанавливать глобальную экономику после пандемии коронавирусной инфекции предстоит еще долго. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций

Российский лидер обратил внимание на то, что «далеко не всегда будут работать прежде опробованные антикризисные меры», и придет время, когда потребуются новые, нестандартные решения.

В качестве примера Путин привел проблемы безработицы. Так полное или частичное сокращение занятости в мире во втором квартале текущего года затронуло около 400 миллионов рабочих мест. «Нужно сделать всё, чтобы такая безработица не стала застойной, чтобы люди вернулись к работе, могли обеспечивать свои семьи, а не оказались в тисках бедности, без перспектив в жизни», - заявил президент

Путин призвал заявил, что миссия политики сейчас «прокладывать дорогу торговле, совместным проектам и честной конкуренции, а не связывать руки бизнесу и деловой инициативе».