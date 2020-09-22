РФС выпустил заявление по голу Дзюбы в ворота "Урала": мяч засчитали неверно, причину ошибки нашли

Гол Дзюбы забит неверно, но его не отменят. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский футбольный союз выпустил заявление, в котором объяснил, почему все-таки ошибочно засчитали гол Артема Дзюбы в матче "Урал" - "Зенит". Встреча прошла в Екатеринбурге в рамках 8 тура и именно точный удар форварда открыл счет в поединке.

На 4-й минуте Дзюба вывел свою команду вперед, но потом три минуты шло обсуждение эпизода. Пытались понять - есть ли гол, или же офсайд. И если сначала зафиксировали офсайд, то потом после подсказки видеорефери, все-таки сказали, что гол был. Специальный советник генсека Российского футбольного союза разобрал этот эпизод, заявив, какая ошибка была допущена. При работе с VAR неверно нарисовали линию офсайда:

- Судьи неверно разместили линию по расположению головы игрока "Зенита" №22, что, по сравнению с линией по стопе игрока "Урала" №93, показало, что игрок "Зенита" №22 не находился в офсайде. Однако, если бы линия была размещена, как ей следовало и быть, по позиции стопы игрока "Зенита" №22, технология показала бы, что он находился в офсайде, - говорится в сообщении РФС.

И теперь для видеосудей этого матча будут проведены дополнительные занятия. В этой роли на игре "Урал" - "Зенит", которая прошла 16 сентября, работали Алексей Матюнин и Алексей Воронцов.