Стыдно быть нарушителем: В мотосообществе рассказали, кто должен заниматься «воспитанием» молодых байкеров

Проводить обучающие и разъясняющие беседы с молодыми мотоциклистами должны их более опытные единомышленники. Фото: Мария АНАНОВА

Донесение культуры поведения на дорогах до мотолюбителей - это системная работа всех институтов и органов власти. Такое мнение в эфире программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда» высказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю полковник полиции Алексей Сафонов.

Он подчеркнул, что за последние годы культура поведения мотоциклистов на дорогах стала гораздо лучше, хотя в сельских районах все несколько сложнее, чем в крупных городах. Однако и этот вопрос Госавтоинспекция уже прорабатывает вместе с мотоклубами.

Так, например, по мнению представителя мотосообщества Ставропольского края Сергея Панюкова, проводить обучающие и разъясняющие беседы с молодыми мотоциклистами должны их более опытные единомышленники.

«Только мы, как более взрослые люди, можем донести до них культуру поведения», - сказал байкер в беседе с ведущими Натальей Агре и Антоном Челышевым.

Он подчеркнул, что новичков необходимо привлекать в мотоклубы, на открытия мотосезонов и мотопикники. Тогда человек будет стремиться к лучшему, в том числе, к хорошей экипировке и более современным, а значит, безопасным, транспортным средствам.

«Стыдно быть нарушителем в мотособществе?» - поинтересовалась у гостя Наталья Агре.

В ответ на этот вопрос Сергей Панюков рассказал ей о существовании групп, где сразу появляется информация о совершенных байкерами нарушениях ПДД. Сами мотоциклисты фиксируют их на фото и видео. Особо резонансным считается, если байкера застали во время езды без шлема.

«Мы между собой это обсуждаем и некоторые участники сообщества, нарушающие правила, которые нас не понимают и не принимают нашу точку зрения, даже выходят из этих групп», - поделился представитель мотосообщества.