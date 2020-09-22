Причину формирования негативного имиджа мотоциклистов назвали в Госавтоинспекции

Сейчас все мотосообщества призывают своих единомышленников следовать правилам и с уважением относиться к другим участникам дорожного движения Фото: Мария ЛЕНЦ

За долгие годы имидж мотоциклистов приобрел негативный оттенок. И хотя сейчас все мотосообщества призывают своих единомышленников следовать правилам и с уважением относиться к другим участникам дорожного движения, все еще возникают конфликты.

Так, например, ведущая программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда», член Правительственной комиссии по Безопасности дорожного движения Наталья Агре рассказала, что во время своего визита в Бурятию столкнулась с проблемой громкого шума, исходящего от мототранспорта. Ситуацию прокомментировал начальник управления проектной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России полковник полиции Андрей Горяинов.

«Далеко не все мотоциклисты нарушают. Но здесь срабатывает определенный механизм - адекватного мотоциклиста забывают уже через две секунды, а отдельно взятого нарушителя помнят еще долго. В следствие особенности такого восприятия создается негативный имидж мотоциклистов в целом», - сказал он в беседе с ведущими Натальей Агре и Антоном Челышевым.

Что касается уличных мотогонок, то тут Андрей Горяинов напомнил, что их проведение незаконно.

«Мое отношение к уличным гонкам сформулировано в УК и КоАп. Ни один уважающий себя участник дорожного движения не будет действовать подобным образом», - подчеркнул гость радио.