Подросток и закон: Школьникам в Карелии рассказывают об ответственности за езду на скутере без прав

Школьникам в Карелии рассказывают об ответственности за езду на скутере без прав Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории Карелии функционируют порядка шести мотоорганизаций в разных городах, включая Петрозаводск. Сюда входят как женские мотоклубы, так и мужские. Многие из них совместно с Госавтоинспекцией проводят различные акции и прививают культуру безопасного поведения на дорогах молодому поколению.

Об этом в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» рассказали начальник управления ГИБДД МВД России по Карелии полковник полиции Андрей Червочкин и лидер мотосообщества республики Геннадий Мазов.«Мы вместе с организаторами мотоклуба «Северный народ» и совместно с Госавтоинспекции каждый год проводим акции в начале сезона. Уже получали поддержку из Фонда президентских грантов. Сейчас запускаем новый проект - «Подросток и закон», в рамках которого рассказываем об ответственности несовершеннолетних за управление транспортными средствами без водительских прав. Ребята уже более серьезно подходят к такому нарушению как «покататься на скутере», - рассказал Геннадий Мазов в беседе с ведущими Натальей Агре и Антоном Челышевым.

При этом он предложить снизить возрастной порог допуска к управлению мопедами в России до 14-15 лет. Поскольку сейчас многие подростки в этом возрасте уже и так умеют ездить на скутерах, но делают это, нарушая установленный закон.

«Я считаю, что все же надо сначала реформировать качество подготовки водителей», - подчеркнула Натальей Агре.

А Андрей Червочкин добавил, что чаще всего ДТП с участием мототранспорта происходят из-за осуществления небезопасных манёвров.