Франция рассматривает запрос от России по инциденту с Навальным Фото: Александр ГЛУЗ

Франция получила запрос от России по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Сообщается, что на данный момент этот вопрос рассматривается французской стороной. Об этом завили в Министерстве иностранных дел Франции.

- Мы получили запрос от России. Он находится на рассмотрении, - заявил журналистам представитель ведомства. Также он подчеркнул, что приоритетной задачей остается то, чтобы Россия пролила свет на обстоятельства инцидента с блогером, который произошел на российской территории.

Ранее сайт kp.ru писал, что Россия направила запросы о правовой помощи в компетентные органы Франции и Швеции по произошедшему с Алексеем Навальным. Там запрошена информация о проведении на территориях этих стран токсикологических исследований биоматериалов Навального, а также мнение иностранных экспертов.

Тем временем, российский посол в ФРГ отметил, что российская сторона относятся к делу Навального абсолютно серьезно и рассчитывают на тесное сотрудничество с Германией. Посол также добавил, что запрос РФ о консульском доступе к Навальному пока остаётся без ответа.