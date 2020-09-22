Франция рассматривает запрос от России по инциденту с Навальным

Франция получила запрос от России по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Сообщается, что на данный момент этот вопрос рассматривается французской стороной. Об этом завили в Министерстве иностранных дел Франции.

- Мы получили запрос от России. Он находится на рассмотрении, - заявил журналистам представитель ведомства.

Также он подчеркнул, что приоритетной задачей остается то, чтобы Россия пролила свет на обстоятельства инцидента с оппозиционером Навальным, который произошел на российской территории.

Тем временем, российский посол в ФРГ отметил, что российская сторона относятся к делу Навального абсолютно серьезно и рассчитывают на тесное сотрудничество с Германией. Посол также добавил, что запрос РФ о консульском доступе к Навальному пока остаётся без ответа.