Молодая невеста умерла через несколько дней после свадьбы из-за "бородавки"

Эшли и Джейсон. Фото: фейсбук Jason Hale

Ошибки врачей иногда имеют огромную невосполнимую цену - человеческую жизнь.

23-летняя австралийка Эшли Симрадж вышла замуж за своего молодого человека Джейсона Хейла, а спустя всего несколько дней умерла от страшного диагноза. Об этом стало известно Daily Mail Australia.

По словам отца погибшей, в 20 лет его дочь впервые обнаружила шишку у себя на ноге. Она не сильно беспокоила девушку, однако она решила провериться у врачей. Изначально терапевт заявил Эшли, что это всего лишь бородавка, а хирург только подтвердил выводы своего коллеги. Однако никаких исследований, кроме обычного осмотра они не проводили.

Спустя год, когда из болячки пошла кровь, австралийка решила обратиться к другому медику. Сделав биопсию он сообщил ей, что у нее меланома - злокачественная раковая опухоль. На тот момент болезнь уже поразила ряд жизненно важных органов, а лечение не давало положительных результатов.

Когда врачи сообщили Эшли, что ей осталось жить всего несколько дней, она вышла замуж за "любовь всей своей жизни" Джейсона Хейла. После торжественной церемонии девушку доставили в больницу. Через несколько дней девушка скончалась. Теперь близкие погибшей подали в суд на врачей, которые поставили Эшли неверный диагноз.