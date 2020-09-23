Посол РФ в ФРГ: В России к делу Навального относятся серьезно Фото: Александр КОЦ

В России к делу оппозиционера Алексея Навального относятся абсолютно серьезно и рассчитывают на тесное сотрудничество с Германией в расследовании причин случившегося, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

- Мы относимся к этому делу абсолютно серьезно. Наши следователи и медики хотят надлежащей процедуры и ясности в инциденте с Навальным, а потому рассчитывают на тесное сотрудничество с Германией, - сказал посол в интервью газете Berliner Zeitung.