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ООН благодарна Путину за предложение по бесплатной вакцинации сотрудников организации

Предложение российского лидера будет изучено медицинской службой ООН
Юлия КЕКОВА
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ООН благодарна Путину за предложение по бесплатной вакцинации сотрудников организации

ООН благодарна Путину за предложение по бесплатной вакцинации сотрудников организации

Фото: REUTERS

Организация Объединенных Наций выразила президенту России Владимиру Путину благодарность предложение по бесплатному вакцинированию сотрудников российской вакциной от covid-19, которое российский лидер озвучил на Генассамблее.

- Мы благодарны президенту Путину за его щедрое предложение, которое будет изучено нашей медицинской службой, - сказал ТАСС официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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