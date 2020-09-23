ООН благодарна Путину за предложение по бесплатной вакцинации сотрудников организации Фото: REUTERS

Организация Объединенных Наций выразила президенту России Владимиру Путину благодарность предложение по бесплатному вакцинированию сотрудников российской вакциной от covid-19, которое российский лидер озвучил на Генассамблее.

- Мы благодарны президенту Путину за его щедрое предложение, которое будет изучено нашей медицинской службой, - сказал ТАСС официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.