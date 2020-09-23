На медиафоруме в Сочи начинается день «Комсомольской правды»

На форуме проводится много презентаций и полезных практических семинаров. Фото: Анвара Галеева.

В среду, 23 сентября, в программе ХXIV Форума современной журналистики «Вся Россия-2020» в Сочи запланированы мероприятия «Комсомольской правды». Среди них мастер-класс главного редактора Владимира Сунгоркина, вернисаж памяти легендарного журналиста Василия Пескова.

Предусмотрена также встреча участников форума с руководителем телерадиовещательной организации Союзного государства Николаем Ефимовичем, главным редактором вкладки «Союзное вече» в «Комсомольской правде».

Разговор на форуме проходит в острой дискуссионной обстановке. Журналистское сообщество заинтересованно обсуждает вопросы отношений прессы с властью, стратегии и параметры оптимального контента в информационном пространстве страны, вопросы профессиональной и корпоративной этики.

Проводится много презентаций и полезных практических семинаров. Широко представлены интересные проекты региональных отделений Союза журналистов России.

Одним из наиболее интересных моментов форума стала дискуссия о соотношении реального и виртуального на современном телевидении. Какие мифы рождает сегодняшнее ТВ и почему не видит реальные процессы? Разговор об этом вели спикеры дискуссии - писатель Юрий Поляков, политолог Виталий Третьяков, председатель СЖР Владимир Соловьев и секретарь СЖР Ашот Джазоян. Какую же реальность создает на своих экранах «сияющий черный ящик» (определение В. Третьякова), самая закрытая медиакорпорация страны, самая неподконтрольная кому-либо и самая зависимая от рейтингов и рекламодателя.

Итог разговора - коллективное убеждение участников в том, что современное российское ТВ, подчиняясь законам рейтинговых шоу, создает неправдоподобную картину жизни, мифы, которые идут отнюдь не во благо страны. Глупо не замечать успехов власти, но преступно только поддакивать ей и не критиковать ее ошибок (тезис Юрия Полякова). В частности, много говорили о запущенности национальной политики, что создает опасность неизбежных конфликтов этнического характера. И таких тем, проблем, ситуаций, тенденций немало. И все они оказываются вне зон телеосвещения. Что журналисты должны и могут сделать, чтобы не довести ситуацию до кризиса? Об этом и говорили в своих выступлениях участники дискуссии.

Форум продолжает свою работу.