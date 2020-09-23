Жених публично отомстил невесте за измену и стал популярным

Жених публично отомстил невесте за измену Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мужчины способны на разные поступки, особенно, когда им изменяют накануне важного события в их жизни - свадьбы.

Американец узнал о предательстве своей возлюбленной и проставился в сети. Узнать о предательстве самого близкого человека ему довелось всего за три недели до торжества бракосочетания. Об измене любимой мужчина узнал от своей сестры.

Недолго думая, американец решил жестоко отомстить суженой, а видео последствий возмездия опубликовала его сестра в ТикТоке.

К слову, о предательстве молодого человека родственница случайно узнала на девичнике. Невеста отошла поговорить по телефону, а сестра жениха услышала, как та общалась со своим бывшим парнем, у которого уже есть девушка и даже ребенок.

Сестра сообщила брату об измене, и тот отомстил бывшей невесте - вывалил ее вещи из окна прямо на дорогу у дома. После ролика "возмездия" парень стал популярным в сети, за несколько дней оно набрало более двух миллионов просмотров.