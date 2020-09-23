Названы три заболевания, ухудшающие прогноз пациентов с коронавирусом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина назвала заболевания пациентов с коронавирусом, которые способны ухудшить прогноз по восстановлению.

- Необходимо понимать, что если мы говорим о covid-19, то здесь есть три составляющих. Первая - это сам вирус. Мы его очень неплохо теперь изучили. <…> Мы знаем тройку заболеваний, которые четко ухудшают прогноз пациентов с коронавирусной инфекцией, - рассказала специалист РИА Новости.

Драпкина также уточнила, что речь идет об артериальной гипертензии, сахарном диабете и ожирении.