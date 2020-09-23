Путин внес в Госдуму пакет законопроектов Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу целый пакет необходимых законопроектов. Среди них есть те, которые будут отвечать за формирование правительства, а также они коснуться судов и силовиков.

Что касается кабмина, это один из документов, направленных на исполнение поправок к Конституции РФ. Об этом сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Документ будет определять статус Правительства страны, его организационно-правовые основы формирования, а также деятельности в целом. Заместителей и федеральных министров, за исключением силовиков, будет назначать сам президент после утверждения кандидатов Госдумой. Благодаря этому усилится роль парламента.