Доктор Мясников рассказал, какие народные средства самые опасные Фото: Shutterstock

Телеведущий, доктор Александр Мясников рассказал об опасных последствиях использования народных средств в качестве самостоятельного лечения.

По словам врача, небезопасно может быть даже использование марганцовки. Он отметил ее антисептические свойства, но добавил, что неправильное применение этого средства, в частности, на слизистых оболочках - крайне опасно.

- Сколько ожогов марганцовкой, сколько выжженных глаз, - отметил доктор в эфире телеканала "Россия 1".

Также по его словам, идеально подходит для промывки ран перекись водорода. Однако целенаправленно полоскать этим средством горло и промывать другие слизистые, лучше всего не стоит - это может привести к тяжелым последствиям для организма. Врач призвал отказаться от использования этих традиционных средств в пользу более современных асептиков.

Ингаляции с помощью картофельного пара также могут оказать негативное влияние и даже при неосторожности грозят ожогами слизистой. Осторожно доктор Мясников призвал относиться и к лечению травами, ведь одно неправильно собранное и высушенное растение может оказаться смертельно опасным.