Маск планирует выпускать беспилотную Tesla за 25 тысяч долларов

Маск надеется выпускать беспилотную Tesla за 25 тысяч долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал, что через три года компания Tesla сможет производить беспилотные автомобили.

По его словам, стоимость такого транспорта будет в районе 25 тысяч долларов.

- Через три года, мы уверены, что сможем создать по-настоящему привлекательный автомобиль за 25 тысяч долларов (примерно 1,9 миллиона рублей - ред.), который будет полностью беспилотными, - приводит слова Маска издание New York Post.