Маск планирует выпускать беспилотную Tesla за 25 тысяч долларов

Маск надеется выпускать беспилотную Tesla за 25 тысяч долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал, что через три года компания Tesla сможет производить беспилотные автомобили.

По его словам, стоимость такого транспорта будет в районе 25 тысяч долларов.

- Через три года, мы уверены, что сможем создать по-настоящему привлекательный автомобиль за 25 тысяч долларов (примерно 1,9 миллиона рублей - ред.), который будет полностью беспилотными, - приводит слова Маска издание New York Post.

Цена нового автомобиля будет меньше на 12 тысяч долларов, чем самая бюджетная модель, которую Tesla производит на данный момент.

Напомним, американец Илон Маск создал компанию Tesla Motors в 2003 году в качестве разработчика и производителя электромобилей и различных технологий, связанных с ними. Кроме электромашин компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели, продавая их другим автомобильным компаниям.