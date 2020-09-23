Самолет вице-президента США столкнулся с птицей во время полета Фото: Иван ВИСЛОВ

Самолет, на борту которого находился вице-президент США Майкл Пенс, вернулся в аэропорт вылета в штате Нью-Гэмпшир.

Сообщается, что причиной послужило столкновение в воздухе с птицей. Об этом стало известно телеканалу CNN.

Инцидент произошел сразу после вылета. Воздушное судно вскоре после случившегося "в качестве меры предосторожности" приземлилось. На данный момент самолет осматривают специалисты, выясняя на сколько серьезно отразилось на воздушном судне столкновение.

Ожидается, что Пенс и вместе со своими помощниками вернутся в Вашингтон на другом самолете.