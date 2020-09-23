Раскрыта главная опасность голосовых помощников Фото: Shutterstock

Голосовой помощник, которым многие пользуются как в России, так и за рубежом на самом деле весьма опасен.

По словам основателя сервиса разведки утечек DLBI Ашота Оганесяна, суть опасности заключается в том, что окружающее пространство находится в состоянии постоянного прослушивания в ожидании команд и слышит все, что происходит вокруг.

Также он отметил, что большинство помощников передают часть аудиопотока на серверы компаний-производителей, где данные хранятся неограниченно долго и в перспективе могут нанести существенный вред.

- Нередко записи, содержащие нераспознанные системой звуки, прослушивают "асессоры" - это люди, которые занимаются "разметкой" данных для нейросетей. Они, как правило, не являются сотрудниками компаний и не соблюдают обязательства конфиденциальности. Наиболее "интересные" по их мнению записи даже могут быть потом "слиты" в интернет, - объяснил Оганесян агентству "Прайм".