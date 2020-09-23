В России ученые открыли универсальный природный антибиотик Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские ученые из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с коллегами из других российских научно-исследовательских институтов впервые в мире нашли универсальный природный антибиотик.

Как сообщается в работе авторов открытия в исследовании, которая опубликована в журнале Applied Biochemistry and Microbiology, этот антибиотик можно назвать революционным - он способен преодолевать устойчивость патогенов к лекарственным препаратам.

Найденное исследователя вещество поможет в борьбе с большинством инфекционных заболеваний человека и животных, в частности тех, которые вызваны бактериями и грибками.

Авторы работы также объяснили, что главная терапевтическая особенность изученного вещества заключается в его универсальном воздействия. Перед эмерициллипсином А беззащитны не только MDR- и XDR-формы бактерий, но и практически любые патогенные эукариоты – например, мицеллиальные грибы и дрожжи.