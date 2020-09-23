Последние новости на утро 23 сентября 2020: В ООН поблагодарили Путина за предложенную вакцину от коронавируса

Владимир Путин Фото: REUTERS

Последние новости на утро 23 сентября 2020 года: Организация Объединенных Наций выразила президенту России Владимиру Путину благодарность за предложение по вакцинированию сотрудников российской вакциной от covid-19, которое российский лидер озвучил на Генассамблее. Возможность введения сыворотки глава РФ решил сделать для ООН на бесплатной основе. Предложение, как отметил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, очень щедрое с российской стороны, его планируется тщательно изучить специалистам медицинской службы Организации.

Акции "Яндекса" подорожали из-за возможной покупки "Тинькофф банка", обновив исторический максимум. На момент закрытия дополнительных торгов депозитарные расписки TCS увеличились в цене на 10,79 процентов, до 2 165 рублей, а акции "Яндекса" - на 8,22 процента - до 4,9 тысячи рублей.

В России ученые первые в мире открыли универсальный природный антибиотик. Открытие сделали исследователи из Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) совместно с коллегами из других российских научно-исследовательских институтов. Главная особенность антибиотика заключается в том, что он способен преодолевать устойчивость патогенов к лекарственным препаратам.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал, что через три года компания Tesla сможет производить беспилотные автомобили, стоимость которых составит около 25 тысяч долларов (в районе 1,9 миллиона рублей). При этом машины будут полностью беспилотными.