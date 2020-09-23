Подростки на футбольном поле пострадали от удара молнии

Подростки на футбольном поле пострадали из-за молнии Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Швейцарии 14 подростков пострадали в результате удара молнии в футбольное поле. Электрический заряд застал детей прямо во время игры на открытом пространстве.

Сообщается, что инцидент произошел во время юниорского матча в кантоне Санкт-Галлен около 20:00 по местному времени (21:00 мск) 22 сентября. По словам местных полицейских, удар молнии пришелся в фонарный столб, после чего заряд ушел в землю, где моментально распространился по полю. О случившемся написала газета Neue Zürcher Zeitung.

Всем пострадавшим парням около 15-16 лет. После инцидента они были экстренно доставлены в медучреждение, их транспортировали на вертолете. Сейчас точные обстоятельства того, было ли это природное явление или сбой связанный с электричеством, выясняют следователи.