Страховщики отказались работать с судами для «Северного потока – 2» Фото: REUTERS

Члены Ассоциации международных страховщиков судовладельцев предупредили своих коллег об опасности сотрудничества с операторами строительства «Северного потока – 2» из-за санкций США. Об этом сообщается в циркуляре организации, опубликованном на ее официальном сайте.

- Мы выражаем беспокойство по поводу позиции американской стороны по усилению санкций в отношении строительства газопровода «Северный поток – 2» и трубопровода «Турецкий поток», а также тех, кто предоставляет суда и услуги для данных проектов, - говорится в заявлении ассоциации в среду, 23 сентября.

Отмечается также, что международные страховщики обязаны помнить о «недопустимости любого страхового покрытия для судов, которые вовлечены в незаконную деятельность или деятельность, ставящую ассоциацию под угрозу санкционных мер».

Страховщики отметили, что из-за прямой санкционной угрозы для них клуб не станет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам по строительству трубопроводов.

Как писал сайт kp.ru, украинский депутат накануне заявил, что в случае прекращения строительства «Северного потока – 2» Вашингтон нанесет удар по газотранспортной системе Украины, поскольку именно она дает возможность российскому газу попадать в Европу.

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