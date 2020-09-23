Маска снижает риск заражения инфекциями почти в два раза, заявил Роспотребнадзор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ношение лицевых масок снижается риск заражения респираторными инфекциями в 1,8 раза, в использование перчаток – в 1,3 раза. Об этом рассказали представители Роспотребнадзора в среду, 23 сентября.

- Среди людей, которые использовали средства индивидуальной защиты, количество зараженных ОРВИ были значительно меньше. Медицинские маски снижают вероятность инфицирования в 1,8 раза, перчатки – в 1,3 раза, - сообщили специалисты ведомства в интервью ТАСС.

Роспотребнадзор напомнил, что средства индивидуальной защиты на фоне сложной ситуации из-за пандемии следует использовать при посещении мест массового скопления людей, в общественной транспорте, при уходе за зараженными или общении с людьми с признаками респираторных инфекций. Маска должна плотно закрывать нос и рот, не оставляя зазоров. Вторично использовать одноразовую маску не рекомендуется – СИЗ следует утилизировать в специально отведенном для этого пакете.

В настоящее время в аптеках и обычных магазинах можно найти огромное множество средств индивидуальной защиты. Ранее сайт kp.ru рассказывал, как подобрать себе подходящую маску, и какой материал лучше всего защищает от коронавируса.