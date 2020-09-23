Врезавшийся в ледник в Исландии самолет оттаял спустя 76 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из ледника Эйяфьятлайокудль на юге Исландии показались обломки американского бомбардировщика, который разбился в этом районе 76 лет назад. Спустя десятилетия фрагменты воздушного судна показались во льдах из-за потепления, пишет в среду, 23 сентября, издание Daily Mail.

Авиакатастрофа случилась 16 сентября 1944 года: направлявшийся в Англию бомбардировщик B-17 Flying Fortress Соединенных Штатов после дозаправки в исландском аэропорту Кефлавик врезался в ледник из-за плохой погоды.

Воздушное судно упало на мягкий снег, одно крыло самолета оторвалось, двигатели загорелись, но все десять членов экипажа судна смогли уцелеть. Летчиков эвакуировали, но перевезти сам бомбардировщик не представлялось возможным. Постепенно его обломки вмерзли в Эйяфьятлайокудль.

Местные жители теперь называют место крушения самолета достопримечательностью и отказываются убирать его франгменты с горы.