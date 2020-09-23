Россиян предупредили о подорожании пива на 25%, его в стране станет меньше Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Пиво в России может подорожать на 10-25 процентов, а объему его производство – сократиться сразу на треть, если правительство страны решит ввести новую систему маркировки напитка. Такое мнение выразили опрошенные «Известиями» участники рынка.

Производители пива уверены, что в России нелегальный рынок данного напитка не такого объема, чтобы была необходимость в системе прослеживаемости. Более того, если маркировку внедрят, то акцизные поступления в бюджет едва ли вырастут.

Проблем с контрафактной пенной продукцией эксперты также не заметили: число отравление при употреблении напитка россиянами достаточно маленькое, а для производства пива, как правило, используют натуральное дорогостоящее сырье. Подделывать его просто невыгодно, считают участники рынка.

- После введения маркировки производство пива в России может уменьшиться на треть. Оборудование для идентификации товаров марками или чипами снизит скорость производства на заводах, - объяснил глава по корпоративным отношениям и правовым вопросам компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

Министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров при этом отметил, что объем нелегального пивного рынка может составлять 5-12 процентов. Кроме прямых угроз, которые маркировка создаст для потребителей, потери бюджета могут достигать 22 миллиардов рублей ежегодно, считает глава ведомства.

Напомним, что в начале текущего месяца глава Минпромторга на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным обозначил планы ведомства: запустить в стране маркировку питьевой воды и пива. Это позволит бороться с нелегальной и контрафактной продукцией на рынке.