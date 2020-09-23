Французская газета раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский президент Владимир Путин в ходе разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном в середине текущего месяца призвал обратить внимание на другие версии случившегося с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на свои источники.

По информации журналистов, глава РФ в разговоре с коллегой якобы напомнил, что Навальный ранее уже симулировал плохое самочувствие. Путин объяснил, что уголовное дело по данному инциденту еще не возбудили, поскольку нет данных об анализах пациента, сделанных французскими и немецкими специалистами.

- Российский президент предложил рассмотреть другие версии инцидента. Например, версию, которая ведет в Латвию, где проживает создатель «Новичка». Путин предположил, что Навальный мог отравиться сам, а «Новичок» - не такое сложное вещество, чем принято думать, - утверждает газета.

Эммануэль Макрон в свою очередь якобы опроверг версию о латвийском следе и предположение о том, что Навальный мог отравиться сам.

Следует отметить, что информацию, опубликованная газетой Le Monde, подтверждения не получила. Сами французские журналисты источники этих данных не раскрыли.

Напомним, что беседа президентов России и Франции состоялась 14 сентября. Кремль отметил, что Путин подчеркнул важность передаче российской стороне материалов по Навальному для выяснения реальных обстоятельств произошедшего, а также отметил голословных обвинений в адрес России.