Андрей Турчак стал первым вице-спикером Совфеда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Андрей Турчак стал первым вице-спикером российского Совета Федерации. Его назначили на должность в ходе голосования в среду, 23 сентября, на первом в осенней сессии заседании. Ранее Турчак занимал должность заместителя председателя верхней палаты парламента. Кандидатуру политика предложила спикер органа власти Валентина Матвиенко.

- Совет палаты обсудил этот вопрос и поддержал это решение, - объявила она, выступая на сегодняшнем заседании.

Новым первым вице-спикером также назначили сенатора от Ростовской области Андрея Яцкина. До сегодняшнего дня первым вице-спикером Совета Федерации был Николай Федоров, представляющий Чувашию. В этот раз он решил не выдвигать свою кандидатуру на этот пост.

Андрей Турчак был вице-спикером Совфеда с осени 2017 года, чуть раньше он являлся секретарем генерального совета партии «Единая Россия». С зимы 2009 года по 2017 год государственный деятель занимал должность губернатора Псковской области.