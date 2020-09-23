Доктор Мясников: Повторный карантин не введут без самой острой угрозы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известный врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что карантин является необходимой мерой в острый период развития пандемии коронавирусной инфекции, которая может сгладить пик эпидемии и распределить нагрузку на здравоохранение, сделав её более равномерной. Об этом доктор написал в среду, 23 сентября, на своей странице в социальной сети Instagram.

- Пока что мы не знает пути предохранения от коронавируса. Как мы видим, карантины и блокады ничего не остановили. Это необходимая мера в острый период, остановить вирус она не может, но может сгладить пик и распределить нагрузку на здравоохранение, сделав её более равномерной, - написал эксперт.

Александр Мясников выразил надежду на то, что в России не введут повторный карантин без самой острой угрозы, «понимая все социальные последствия таких мер». Доктор отметил, что коронавирус, вероятнее всего, останется с человечеством навсегда, заняв свое место в «нескончаемом ряду вирусов».

Врач также затронул тему эффективности защитных масок для предотвращения распространения пандемии. Как писал сайт kp.ru, специалисты Роспотребнадзора заявили, что ношение медицинских масок снижается риск заражения респираторными инфекциями в 1,8 раза, в использование перчаток – в 1,3 раза.