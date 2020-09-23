Алексей Навальный выписан из стационара клиники "Шарите"

Алексея Навального выписали из стационарного отделения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российского блогера и оппозиционера выписали из стационарного отделения берлинской клинике Шарите. Сообщается, что здоровье пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было бы уже прекратить. Информация появилась на официальной странице медучреждения.

«Состояние пациента достаточно улучшилось, чтобы его выписали из стационара. Алексей Навальный лечился в «Шарите» 32 дня, из них 24 дня в реанимации. Исходя из текущего состояния пациента, лечащие врачи считают возможным полное выздоровление. Однако еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления», - сообщает пресс-служба Шарите.

Решение обнародовать подробности состояния Навального было принято после консультации с пациентом и его женой, также говорится в сообщении Шарите.

Напомним, 20 августа, во время перелета из Томска в Москву, блогеру Алексею Навальному стало плохо на борту самолета. Командир судна экстренно посадил самолет в Омске, где оппозиционера направили в больницу №1. Навальный впал в кому. После ряда анализов, врачи пришли к выводу, что причиной резкого ухудшения состояния оппозиционера могло стать нарушение обмена веществ, вызванное изменением уровня сахара в крови.

22 августа Алексея Навального спецбортом перевезли в берлинскую клинику Шарите, где врачи продолжили наблюдение и лечение пациента.

2 сентября ФРГ, со ссылкой на военных медиков, заявила, что Навальный якобы был подвергнут воздействию отравляющего вещества «Новичок». Берлин запросил у Москвы сведения по разработке и ликвидации нервно-паралитического яда. В России заявили, что не могут предоставить данные, так как не получали от немецких коллег анализов экспертизы по Навальному.

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